محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت– أميرة عبد الرازق أعلنت إليسا، أنها عادت إلى منزلها أخيرا بعد أن أجرت عملية جراحية في يديها ببلجيكا، وقالت إن العملية كانت نتيجة انحباس السوائل في يديها كعرض جانبي لعملية تعافيها من سرطان الثدي. لمزيد عن لماذا أجرت إليسا جراحة في يدها وما علاقتها بسرطان الثدي؟..اضغط هنا

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