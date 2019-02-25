كثيرون لا يعرفون قيمة هذه الثمرة: كنز المعادن.. وغذاء خارق

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

قال أخصائي التغذية العلاجية يوهانس فيكسلر، إن التوت يعد غذاءً خارقًا لما يتمتع به من فوائد صحية جمّة.

وأوضح فيكسلر، أن التوت باختلاف ألوانه الأحمر والأسود والأزرق يعد كنزًا من المعادن والفيتامينات؛ فهو يزخر بالمغنيسيوم والكالسيوم والبوتاسيوم وفيتامين A وفيتامين B وفيتامين C وفيتامين E.

كما يعد التوت غنيًا بالألياف الغذائية، التي تساعد على الشعور بالشبع بسرعة ولمدة طويلة، ما يسهم في إنقاص الوزن والتمتع بالرشاقة. وبالإضافة إلى ذلك، يزخر التوت بمضادات الأكسدة، مثل أنثوسيان وفلافونيد وريسفيراترول، التي تحمي خلايا الجسم وتحارب الأمراض.