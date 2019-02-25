بالصور.. أفضل إطلالات النجمات في حفل الأوسكار 2019

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نيرمين الجلاد: تألقت العديد من النجمات بفساتين مبهرة من أشهر بيوت الأزياء العالمية، في حفل توزيع جوائز الأوسكار في دورته الـ91، في لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، واستطاعت بعض النجمات خطف الأنظار بعد اختيارهن الموفق لإطلالتهن، لذلك يستعرض لكم "مصراوى"، أفضل إطلالات النجمات على السجادة الحمراء، في الصفحات التالية:

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