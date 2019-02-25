مبروووك لأصحاب المعاشات .. ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة أموال الغلابة

كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 25 فبراير 2019 08:34 صباحاً - في واقعة مخزية، ضبطت هيئة الرقابة الإدارية، «ع أ.م» المدير العام الأسبق لمكتب تأمينات الحامول بمحافظة كفر الشيخ، بعد أن قام بالاستيلاء على 3 ملايين جنيه من المستحقات التأمينية الخاصة بمعاشات متوفين، دون علم ورثتهم من الأيتام والأرامل، وتم ذلك باستخدام كروت الصرف الإلكتروني التي استولى عليها.

الفيزا الدوارة

ومن كفر الشيخ إلى الغربية، حيث ضبطت مديرية أمن الغربية، تشكيلا عصابيا مكون من ربة منزل وسائق توك توك، تخصص في سرقة أموال أصحاب المعاشات ورواد البنوك، باستخدام الفيزا كارت الدوارة.

3 ملايين جنيه

أما التلاعب في ملفات الهيئة فكان وسيلة عدد من موظفي التأمينات الاجتماعية والمعاشات بصندوق العاملين بالقطاع الحكومى، بالاشتراك مع عدد من موظفى مكاتب البريد.

وقاموا بسرقة 3 ملايين جنيه و600 ألف من أموال المعاشات، وتم ذلك من خلال تلاعبهم في 26 ملف بالهيئة على مدار عامين، وتم كشف الواقعة من قبل الشئون القانونية بالتأمينات.

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400 ألف جنيه

أما في مكتب بريد التمساحية، فقد استولى تشكيل عصابي من الموظفين، على مبلغ 400 ألف جنيه من 33 فيزا، من الفقراء والنصابين.

مباحث البريد بأسيوط تمكنت من ضبط تشكيل عصابى من الموظفين العاملين بالبريد استولوا بالنصب على الفقراء والمواطنين أصحاب معاشات تكافل وكرامة بمبلغ 400 ألف لـ33 فيزا.

وتم صرف المعاشات لحسابهم الشخصى بمساعدة خفير نظامى، وقام بتسهيل سحب الفلوس لهم بالاشتراك مع موظفة بمكتب شئون اجتماعية القوصية.

15 سنة

وبهذا الصدد، يقول عمرو عباس، أستاذ القانون الجنائي، في تصريحات خاصة لـ«فيتو»: إن عقوبة تلك الأنواع من السرقات من 7 إلى 15 عامًا، مع ضرورة إرجاع الأموال المنهوبة لأصحابها.