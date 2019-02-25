لو ملحقتش الحفلة تعالي شوف كل اللي حصل في أوسكار 2019 .. بوس و أحضان ومليطة – صور

كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 25 فبراير 2019 08:34 صباحاً - إعداد – فارس طارق

انتهى منذ لحظات حفل توزيع جوائز الاوسكار في دورته الـ91 الذي أقيم على مسرح دولبي في لوس أنجلوس الأمريكية.

وشهد الحفل الكثير من المواقف الطريفة و المواقف التي لفتت الانظار بشكل كبير .

وتستعرض ” البشاير ” في التقرير التالي أهم هذه المواقف .

1 – بكاء ليدي جاجا

فازت المغنية الأمريكية ليدي جاجا بجائزة أوسكار أفضل أغنية عن Shallow من فيلم A Star Is Born.

وفور الإعلان عن فوزها بالجائزة لم تتمالك ليدي جاجا نفسها وبدأت في البكاء، رغم محاولة من حولها لتهدئتها ولكن دون جدوى.

2 – قبلات رامي مالك لحبيبته

فاز الممثل الأمريكي من أصل مصري رامي مالك بجائزة أوسكار أفضل ممثل عن دوره في فيلم Bohemian Rhapsody.

وفور الإعلان عن فوزه بالجائزة، لم يتمالك رامي مالك نفسه وقام بتقبيل حبيبته لوسي بوينتون 3 قبلات واحتضنها بشدة.

3 – ليدي جاجا تساعد رامي مالك

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مع تسليم بضع جوائز الحفل لاحظ محبو ليدي جاجا ومحبو رامي مالك لقطة طريفة لمساعدة الأولى للأخير.

لاحظت جاجا أن مالك لم يضبط رابطة عنقه جيدا، وتدخلت لإصلاحها.

4 – ماهرشالا علي يهدي جائزة الأوسكار لجدته

أهدى ماهرشالا الجائزة لجدته قائلا” أود أن أهدي هذه الجائزة لجدتي التي كانت نصيحتها ترافقني طوال حياتي أنني أستطيع أن أفعل أي شيء أضعه في ذهني، وكانت دائما ما تدفعني للأمام”، كما توجه بالشكر لزوجته وابنته وشركة universal المنتجة للفيلم.

5 – ميليسا مكارثي و الأرانب

ظهرت الممثلة الأمريكية ميليسا مكارثي بملابس مثيرة للإهتمام حاملة دمى من الأرانب لتقديم جائزة أفضل تصميم أزياء، وإلى جانبها الممثل الأمريكي بريان تايري هنري الذي ظهر بدوره بملابس ملفتة أيضا. وفور ظهورهما على المسرح انفجر الحضور بالضحك، وحين الإعلان عن الفائز بالجائزة لم تتمكن مكارثي من فتح المغلف نظرا لحملها العديد من الدمى في يديها.

6 – مجوهرات هيلان ميران Vs مجوهرات ليدى جاجا

تصدرت النجمة العالمية هيلان ميران عدد كبير من المواقع الفنية، و ذلك بسبب سعر المجوهرات التي ارتدتها الليلة بحفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2019 المقام علي مسرح دولبي في هوليوود بهدف الظهور بإطلالة أكثر فخامة و جمال، حيث وصل سعر مجوهرات هيلات ذات الـ 73 عاما إلي 6 ملايين دولار و هي من مجموعة ” Harry Winston jewels ” ، و ذلك حسب موقع ” ديلي ميل “

وفي نفس السياق تهتم النجمة العالمية ليدى جاجا بأدق تفاصيل إطلالتها وخاصة بالحفلات الكبرى التى ترصد تفاصيلها المواقع الفنية المختلفة، وهو الأمر الذى ظهر بالفعل خلال حضورها حفل توزيع جوائز الاوسكار لعام 2019 المقام على مسرح دولبى فى هوليوود والمجوهرات التى ظهرت بها بالحفل من تصميم Tiffany بسعر وصل لـ 30 مليون دولار، حيث احتوت مجوهراتها على ماسة صفراء وهى 128 قيراط وذلك حسب wwd.

7 – ليدي جاجا في أحضان برادلي كوبر

قدمت المغنية والممثلة العالمية ليدي جاجا اغنية Shallow مع النجم العالمي برادلي كوبر خلال حفل الأوسكار المقام في مسرح دولبي.

وظهرت جاجا في لحظات رومانسية مع برادلي كوبر الذي تردد أنه سبب انفصالها عن خطيبها كريستيناو كارينو، وهما يقدمان الاغنية التي ظهرت ضمن أحداث فيلمهما A star is born.