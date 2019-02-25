بالتفاصيل – الملخص الكامل لحفل توزيع جوائز الاوسكار الـ91

كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 25 فبراير 2019 08:34 صباحاً - إعداد – فارس طارق
انتهى منذ لحظات حفل توزيع جوائز الاوسكار في دورته الـ91 الذي أقيم على مسرح دولبي في لوس أنجلوس الأمريكية.
وشهد الحفل تتويج المصري رامي مالك بجائزة أوسكار أفضل ممثل عن دوره في فيلم Bohemian rhapsody .
وتنشر ” البشاير ” التفاصيل الكاملة لجوائز الاوسكار :
جائزة أفضل ممثل :
رامي مالك عن فيلم Bohemian Rhapsody
جائزة أفضل ممثلة :
أوليفيا كولمان عن فيلم The Favorite
جائزة أفضل مخرج :
ألفونسو كوارون أفضل مخرج عن فيلم Roma
جائزة أفضل ممثل دور ثاني : ماهرشالا عن فيلم Green book
جائزة أفضل ممثلة دور ثان : ريجنا كينج عن فيلم If beale street could talk
بجائزة أفضل فيلم : فيلم Green book
جائزة أفضل فيلم قصير : فيلم Skin
جائزة أفضل سيناريو مقتبس : فيلم BlacKkKlansman
جائزة أفضل سيناريو أصلي : فيلم Green Book
جائزة أفضل فيلم وثائقي قصير : فيلم Period. End of Sentence
جائزة أفضل مؤثرات بصرية : فيلم First man
جائزة أفضل فيلم كرتوني قصير : فيلم BAO
جائزة أفضل فيلم رسوم متحركة : فيلم سبايدرمان
جائزة أفضل أزياء : فيلم Black Panther
جائزة أفضل مكساج ومونتاج صوتي : فيلم Bohemian Rhapsody
جائزة أفضل تصوير سينمائي : فيلم Roma
جائزة أفضل فيلم أجنبي – غير ناطق بالانجليزية : فيلم Roma
جائزة أفضل تصميم : فيلم Black Panther
جائزة أفضل مكياج وتصفيف شعر : فيلم Vice
جائزة أفضل فيلم وثائقي : فيلم Free solo
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