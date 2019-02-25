الارشيف / لايف ستايل

بالتفاصيل – الملخص الكامل لحفل توزيع جوائز الاوسكار الـ91

0 نشر
فارس طارق 0 تبليغ
Advertisements

كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 25 فبراير 2019 08:34 صباحاً - إعداد – فارس طارق

انتهى منذ لحظات حفل توزيع جوائز الاوسكار في دورته الـ91 الذي أقيم على مسرح دولبي في لوس أنجلوس الأمريكية.

 

وشهد الحفل تتويج المصري رامي مالك بجائزة أوسكار أفضل ممثل عن دوره في فيلم Bohemian rhapsody .

 

وتنشر ” البشاير ” التفاصيل الكاملة لجوائز الاوسكار :

 

جائزة أفضل ممثل :

رامي مالك عن فيلم Bohemian Rhapsody

 

جائزة أفضل ممثلة :

أوليفيا كولمان عن فيلم The Favorite

 

جائزة أفضل مخرج :

ألفونسو كوارون أفضل مخرج عن فيلم Roma

 

جائزة أفضل ممثل دور ثاني : ماهرشالا عن فيلم Green book

 

جائزة أفضل ممثلة دور ثان : ريجنا كينج عن فيلم If beale street could talk

 

بجائزة أفضل فيلم : فيلم Green book

 

جائزة أفضل فيلم قصير : فيلم Skin

 

جائزة أفضل سيناريو مقتبس : فيلم BlacKkKlansman

Advertisements

 

جائزة أفضل سيناريو أصلي : فيلم Green Book

 

جائزة أفضل فيلم وثائقي قصير : فيلم Period. End of Sentence

 

جائزة أفضل مؤثرات بصرية : فيلم First man

 

جائزة أفضل فيلم كرتوني قصير : فيلم BAO

 

جائزة أفضل فيلم رسوم متحركة : فيلم سبايدرمان

 

جائزة أفضل أزياء : فيلم Black Panther

 

جائزة أفضل مكساج ومونتاج صوتي : فيلم Bohemian Rhapsody

 

جائزة أفضل تصوير سينمائي : فيلم Roma

 

جائزة أفضل فيلم أجنبي – غير ناطق بالانجليزية : فيلم Roma

 

جائزة أفضل تصميم : فيلم Black Panther

 

جائزة أفضل مكياج وتصفيف شعر : فيلم Vice

جائزة أفضل فيلم وثائقي : فيلم Free solo

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالتفاصيل – الملخص الكامل لحفل توزيع جوائز الاوسكار الـ91 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على البشاير وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا