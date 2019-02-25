اليوم – الهلال السعودي صيفاً على الإتحاد السكندري بكأس زايد

كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 25 فبراير 2019 08:34 صباحاً - يستضيف فريق الكرة الأول بنادي الاتحاد السكندري نظيره الهلال السعودي في إطار منافسات جولة الإياب للدور ربع النهائي ببطولة كأس زايد للأندية العربية الأبطال.

الاتحاد السكندري يدخل مباراته اليوم طامحًا في تعويض الهزيمة بثلاثية دون رد التي تلقاها في مباراة الذهاب على ملعب استاد جامعة الملك سعود.

موعد مباراة الاتحاد والهلال بالبطولة العربية اليوم

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الاتحاد السكندري والهلال السعودي على ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية في تمام السابعة مساءً.

القناة الناقلة لمباراة الاتحاد والهلال بالبطولة العربية اليوم

وتذاع مباراة الاتحاد السكندري والهلال السعودي عبر فضائية “أبوظبر الرياضية HD 2”.

يذكر، أن الاتحاد العربي لكرة القدم، أعلن عن إسناد المباراة للحكم الجزائري مصطفى غربال.