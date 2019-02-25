اليوم.. رئيس الوزراء يشهد صب خرسانة أطول برج في أفريقيا بالعاصمة الإدارية

كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 25 فبراير 2019 08:34 صباحاً - يشهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، يرافقه الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، صباح اليوم الاثنين، عملية صب الخرسانة الخاصة بأطوال برج في إفريقيا بمنطقة المال والأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك على هامش توجهما إلى محافظة السويس ضمن جولة موسعة يجريها رئيس الوزراء غداً بالمحافظة.

يذكر أن شركة صينية عالمية تنفذ أعمال “البرج”، بالتعاون مع عدداً من شركات المقاولات المصرية.

ومن المقرر أن يكون ارتفاع البرج 385 متراً، ويتم صب الخرسانة المسلحة له لمدة 80 ساعة متواصلة، وهو ما وصفه “مدبولي” في تصريحات صحفية سابقة له بـ”مشروع ضخم”، وأنه يحقق “رقم قياسي عالمي”.

ومن المقرر أن يجري تنفيذ 20 برجاً ذات استخدامات متنوعة في “المال والأعمال”، بالإضافة لـ”البرج الأيقوني”.