اشتكى متصل يدعى هشام من نكد السيدات، قائلا "لو ملقوش راجل ينكدوا عليه بينكدوا على نفسهم". وقال "هشام" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "Mbc مصر": "النكد ده في دمهم وفي فصيلة دم الستات النكد". وأوضح هشام أن زوجته غير موجودة في المنزل وقت المداخلة، مؤكدًا أن المرأة هي سر السعادة والنكد في وقت واحد وأنهم سر "الرخامة" في المجتمع. Advertisements ​

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كانت هذه تفاصيل خبر متصل لعمرو أديب: "الستات لو ملقوش راجل ينكدوا عليه بينكدوا على نفسهم" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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