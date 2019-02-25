"اختلفت الأذواق والمُصمم واحد".. جينيفر لوبيز وصديقها يرتديان من دار أزياء واحدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز حسن:

بإطلالة زجاجية استطاعت النجمة العالمية جينيفر لوبيز أن تخطف الأنظار إليها على السجادة الحمراء خلال ظهورها في حفل توزيع جوائز الأوسكار، في دورته الـ 91.

ارتدى الثنائي المميز النجمة جينيفر لوبيز وصديقها أليكس رودريجز من دار الأزياء العالمية Tom Ford، إذ اعتمدت جينيفر على فستان لونه فضي يشبه حبات الزجاج البراقة، ونسقت معه كلاتش باللون الذهبي الغامق، فيما ارتدى الزوج بدلة كلاسيكية تكونت من سترة باللون الأبيض مع قميص من نفس اللون، وبيبون سوداء، وبنطلون أسود.

وعلى الرغم أن هذه المرة الأولى التي تظهر فيها النجمة جينيفر لوبيز برفقة صديقها أليكس في حفل توزيع جوائز الأوسكار، إلا إنهما خطفا الأنظار، وكانا من أبرز الثنائيات الذين حضروا الحفل.

وتتجه أنظار العالم نحو حفل توزيع جوائز الأوسكار في دورته الـ91 أكبر حدث سينمائي، المُقام على مسرح كوداك بمدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا. وتتميز نسخة هذا العام بكونها الأولى التي تقام دون مقدم رئيسي منذ عام 1989، إذ فضل القائمون على الحفل التخلي عن المقدم بعد انسحاب الممثل كيفن هارت، بسبب جدل بشأن تغريدات سابقة له اعتبرت "مسيئة للمثليين".