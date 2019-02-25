الأوسكار 2019 .. فيلم Green book يفوز بجائزة أفضل فيلم

كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 25 فبراير 2019 06:55 صباحاً - حصل فيلم Green book على الجائزة الكبرى في حفل توزيع جوائز الاوسكار الـ91 بتتويجه بجائزة أفضل فيلم ، وهو الفيلم الذي افتتح الدورة الـ40 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الأخيرة التي أقيمت شهر نوفمبر الماضي.

وكان الممثل الامريكي ماهرشالا علي فاز عنه بجائزة أفضل ممثل دور ثان للمرة الثانية في تاريخه.

وتدور أحداثه عندما يُوظف “توني ليب” وهو حارس من حي إيطالي أمريكي في برونكس، ليقود دكتور “دون شيرلي” عازف البيانو العالمي ذو البشرة السمراء في جولة موسيقية من مانهاتن إلى عمق الجنوب، كان عليهما أن يعتمدا على “الكتاب الأخضر” لإرشادهما إلى المؤسسات القليلة التي كانت آمنة للأمريكيين الأفارقة.

في مواجهة العنصرية والخطر فضلًا عن الإنسانية والسخرية غير المتوقعة، يُجبران على تنحية الخلافات جانبًا من أجل البقاء على قيد الحياة والنجاح في رحلة العمر.