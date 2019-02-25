الاوسكار 2019 .. ليدي جاجا تفوز بجائزة أفضل أغنية أصلية

كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 25 فبراير 2019 06:55 صباحاً - فازت المغنية والممثلة ليدي جاجا بأوسكار أفضل أغنية أصلية عن أغنية Shallow من غنائها مع برادلي كوبر في فيلم A Star Is Born.

شارك جاجا في تأليف الأغنية كل من مارك رونسون، وأنثوني روزوموندو، وأندرو ويات.

وفي خطابها، قالت جاجا باكية: “شكرًا للأكاديمية على هذا الشرف العظيم. وشكرًا لمارك رونسون، وأنثوني روزوموندو، وأندرو وايت. أحبكم جميعًا. عائلتي هنا اليلة، شكرًا لأبي وأمي، وأختي ناتالي، توأم روحي. وشكرًا لبرادلي لأن لم يكن لأي شخص آخر القدرة على غناء هذه الأغنية. إذا كنت تجلس في بيتك على أريكة وتشاهد هذا، إعلم أن هذا عمل شاق. أنا عملت بجد لأصل هنا. ليس ما يهم الفوز، ولا يهم عدد الذين يتنمروا عليك ويحبطوك، بل ما يهم هو عدد المرات التي تصعد مجددًا فيها. هناك عائد للشغف. أشكركم جميعًا.”