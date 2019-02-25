السناجل يمتنعون .. رومانسية ليدي جاجا وبرادلى كوبر تخطف الانظار خلال حفل الأوسكار

كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 25 فبراير 2019 06:55 صباحاً - قدمت النجمة العالمية ليدي جاجا ونجم هوليوود الشهير برادلي كوبر أغنية shallow وذلك بحفل توزيع جوائز الاوسكار لعام 2019 المقام علي مسرح دولبي في هوليوود ، وقد انتشر عدد من صور النجمين خلال الاستعراض وهو ما أظهر مدي رومانسيتهما و وجود كيمياء مذهلة بينهما .. وكأنهما يعيشان قصة حب حقيقية وليس امجرد عمل فني جمعهما “

يذكر أنه ظهر علي السجادة الحمراء اليوم بحفل الأوسكار عدد هائل من النجوم العالمين من ابرزهم سارا بولسون و لورا ديرن و ليدي جاجا وميليسا ماكرثي ، كذالك برادلي كوبر و صديقته ارينا شايك و عيبان ميران و جنيفر لوبيز و جنيفر هيدسون وغيرهم.