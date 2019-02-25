الاوسكار 2019 .. فيلم Skin يحصل علي جائزة أفضل فيلم قصير

كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 25 فبراير 2019 06:55 صباحاً - فاز فيلم Skin بجائزة الأوسكار لأفضل فيلم live- Action قصير ، خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ 91، والذي يقام الآن في مسرح دولبي بمدينة هوليوود الأمريكية. ونافس على تلك الجائزة أفلام Detainment- Fauve- Marguerite- Mother. ويشارك في تقديم حفل الأوسكار العشرات من نجوم ونجمات هوليوود دون وجود مقدم رئيسي للحفل بعد انسحاب الممثل الأمريكي كيفين هارت ، منهم بري لارسون، هيلين ميرين، جينفير لوبيز، سيرينا ويليمز، مايكل بي جوردن، إليزا فيشر، سارة بولسون، ميليسا مكارثي، جايسون موموا، صامويل جاكسوت، ايميلا كلاريك، تشادويك بوسمان، خافيير باردم، تشارلز ثيرون، جاري اولادمان وسام روكويل”.

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