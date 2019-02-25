الاوسكار 2019 – جائزة أفضل سيناريو مقتبس تذهب لفيلم BlacKkKlansman

كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 25 فبراير 2019 06:55 صباحاً - فاز فيلم BlacKkKlansman للمخرج الأمريكي سبايك لي بجائزة أفضل سيناريو مقتبس، في حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ 91 والذي يقام الآن في مسرح دولبي بـ هوليوود. ‏The Ballad of Buster Scruggs

Can You Ever Forgive Me?”

‏“If Beale Street Could Talk”

‏“A Star Is Born” وتدور أحداث الفيلم حول(رون ستالوورث) ضابط شرطة أفريقي أمريكي من (كولورادو)، ينجح في التسلل إلى إحدى تجمعات (كو كلوكس كلان) المحلية – وهي حركات تؤيد بعض المواقف الرجعية المتطرفة والعنيفة ضد السود – إلى أن يصبح رئيسًا لإحداها.

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