بالصور- جينيفر لوبيز بإطلالة زجاجية في حفل الأوسكار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة نافع

تألقت النجمة الأمريكية جينيفر لوبيز على السجادة الحمراء في حفل توزيع جوائز الأوسكار، إذ ظهرت بفستان باللون الفضي اللامع، يشيه حبات الزجاج، من دار الأزياء العالمية توم فورد، ونسقت معه كلاتش باللون الذهبي الغامق.

وحصلت جينيفر على لقب أفضل الإطلالات السجادة الحمراء، بحسب ما جاء في صحيفة ديلي ميل البريطانية.

واعتمدت جينيفر على تصفيفة الشعر البسيطة والانسيابية التي جاءت مناسبة مع تصميم الفستان، واختارت ستايل مكياج العيون السموكي باللون البني الغامق، مع وضع أحمر شفاه باللون الوردي الفاتح. وتزينت لوبيز بخاتم، وقرط أذن ألماس باللون الأبيض يناسب إطلالتها الجريئة.



وتتجه أنظار العالم نحو حفل توزيع جوائز الأوسكار في دورته الـ91 أكبر حدث سينمائي، المُقام على مسرح كوداك بمدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا. وتتميز نسخة هذا العام بكونها الأولى التي تقام دون مقدم رئيسي منذ عام 1989، إذ فضل القائمون على الحفل التخلي عن المقدم بعد انسحاب الممثل كيفن هارت، بسبب جدل بشأن تغريدات سابقة له اعتبرت "مسيئة للمثليين".