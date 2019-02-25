بالصور| بـ"قبلة رومانسية".. إيمي آدامز وزوجها يخطفان الأنظار بحفل الأوسكار

وصلت النجمة الأمريكية إيمي آدامز، قبل قليل، لحضور حفل توزيع جوائز الأوسكار في دورته الـ91، المُقامة بمسرح دولبي في مدينة لوس أنجلوس، والتي ترشحت للفوز بجائزة أفضل ممثلة في دور مساعد بفيلمها "Vice".

وخطفت آدامز عدسات المصورين على السجادة الحمراء بالحفل، خلال دخولها برفقة زوجها الممثل الأمريكي دارين لو جالو، إذ تبادلا قبلة رومانسية أمام الجميع.

ولم تفز إيمي بجائزة الأوسكار على الرغم من ترشحها لخمس جوائز أوسكار سابقة، بدايتها بفيلم "Junebug" في العام 2005، وفيلم "Doubt" في 2008، وفيلم "The Fighter" في عام 2010، وفيلم "The Master" في 2012، وفيلم "American Hustle".

وينطلق، اليوم، حفل توزيع جوائز أوسكار الـ91، على مسرح "دولبي" بمدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا، بما يوافق الساعة الثالثة من فجر يوم الاثنين، حسب توقيت مصر.

ويشهد الحفل تكريم قائمة من الأعمال في المجالات المختلفة، من بينهم المصري- الأمريكي رامي مالك عن دوره بفيلم "الملحمة البوهيمية".

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