فيديو| "ريماس" تفقد ذراعها بسبب "كابينة الكهرباء".. ووالدتها: "بنتي كانت هتروح مني"

كعادتها في كل صباح استيقظت مبكرًا واتفقت مع شقيقها على اصطحابها للشارع حيث يلعبان مع أبناء جيرانهم، ووسط جو مليء بالألعاب الطفولية انطلقت ضحكات الطفلة ريماس محمود، ابنة الخمسة أعوام، لكنها لم تدم طويلًا، فحادث مأساوي تعرضت إليه الطفلة الصغيرة حينما اقتربت من الأسلاك الظاهرة من كابينة الكهرباء المفتوحة في شارعها، لتجد نفسها نزيلة بإحدى غرف مستشفيات قصر العيني الجامعي إثر إصابتها بحروق شديدة أدت إلى بتر الذراع اليمنى، بينما توغلت الحروق والإصابات الخطيرة في اليد اليسرى.

روى محمود حسنين، والد الطفلة المصابة، في حديثه لـ"الوطن"، تفاصيل ما تعرضت إليه ابنته الصغيرة منذ 4 أيام، حينما كانت تلهو مع أبناء جيرانها برفقة شقيقها أمام منزلهما الواقع في مشروع "ابني بيتك" بمدينة السادس من أكتوبر: "كابينه الكهرباء مفتوحة.. وقدمنا شكاوى كثيرة ومفيش فايدة، البنت مسكت الأسلاك والكهربا مسكت فيها".

حالة من الرعب والصدمة أصابت والدة الصغيرة حينما رأت النار تلتهم ذراع ابنتها، لتنقلها على الفور إلى الوحدة الصحية بالمشروع لكنها رفضت استقبالها وتم تحويلها إلى مستشفى قصر العيني، ليتم بتر ذراعها اليمنى "الحروق في درعها الشمال وصلت إلى 20%.. ولسه مستنيين كلام الدكاترة".

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شكاوى كثيرة قدمها أهالي مشروع "ابني بيتك" نظرًا لكابينة الكهرباء المفتوحة بشكل دائم "قدمنا شكاوى كتير وكل واحد حاطط إيده في الميه الباردة.. دلوقتي هعمل محضر في مسؤولين الكهربا في المنطقة".

شعور بالحزن والقلق يعتري والدة الطفلة "ريماس" فالكابينة ما زالت مفتوحة، وأبناؤها الخمسة ما زالوا يتحركون بالقرب منها "ولادي بيروحوا مدارسهم وبيعدوا من جنبها.. وأنا قاعدة مع بنتي في المستشفى وخايفة عليهم".

"في لحظة واحدة بنتي كانت هتضيع مني" بهذه الجملة وصفت الأم حال طفلتها التي اتسمت بشقاوتها مع أشقائها "أخوها شاف المنظر وبقى خايف.. ولغاية دلوقتي إخواتها مشافهوش في المستشفى".

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