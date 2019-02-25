بالصور| الإطلالات الأولى للنجمات على السجادة الحمراء بحفل الأوسكار

وصلت عدد من النجمات إلى مقر حفل توزيع جوائز الأوسكار في دورته الـ91، المُنعقد بمسرح "دولبي" بمدينة لوس أنجلوس، وخطفن الأنظار فور مرورهن على السجادة الحمراء بإطلالات متنوعة.

وجاء أبرز الحضور حتى الآن، الممثلة الأمريكية إميليا كلارك، التي ارتدت فستانًا بنفسجي اللون، وأليسون جيني، وإيمي أدامز، وجلين كلوز، وهيلين ميرين التي جاء فستانها بألوان زاهية متنوعة.

وينطلق، اليوم، حفل توزيع جوائز أوسكار الـ91، على مسرح "دولبي" بمدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا، بما يوافق الساعة الثالثة من فجر يوم الاثنين، حسب توقيت مصر.

ويشهد الحفل تكريم قائمة من الأعمال في المجالات المختلفة، من بينهم المصري- الأمريكي رامي مالك عن دوره بفيلم "الملحمة البوهيمية".

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ولأول مرة منذ سنوات لن يكون هناك مقدم أساسي لحفل الأوسكار، حيث كان المذيع الأمريكي جيمي كيميل هو آخر مقدم للحفل العامين الماضيين على التوالي، على أن يقدم فقرات الحفل والجوائز عدد من الفنانين وسط حضور نجوم السينما الأمريكية والعالمية وسط منافسات بين صناع الأفلام السينمائية على كافة المستويات: الإخراج والتمثيل والتصوير والموسيقى، لذلك يكون الاختيار والفصل بين الأفلام مهمة كبرى تقع على عاتق لجنة التحكيم والمصوتين.

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