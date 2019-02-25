بـ"حلق ووردة".. آدم لامبيرت يخطف الأنظار في حفل الأوسكار (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز حسن:

بمجموعة أقراط وقميص بأكمام طويلة ظهر الفنان الكوميدي آدم لامبرت (37 عامًا) بـ"لوك" لافت للنظر في حفل توزيع جوائز الأوسكار في دورته الـ91، مرتديًا بدلة كلاسيكية سوداء اللون.

اعتمد الفنان آدم لامبيرت على أقراط من ألماس فضية اللون في أذنيه خلال تواجده على السجادة الحمراء المقام على مسرح دولبى بهوليوود فى الولايات المتحدة الأمريكية، مرتديًا بدلة سوداء حملت تصميم دار أزياء tom ford، ونسق معها قميص أبيض بأكمام طويلة بشكل مبالغ، ولم يكتفي بذلك إذ زين إطلالته بوردة بيضاء، وخاتم فضي في يديه.

ومن المقرر إنه سيقدم عدد كبير من النجوم استعراضات غنائية راقصة، مثل برادلي كوبر وآدم لامبيرت وفرقة كوين وغيرهم.

وتتجه أنظار العالم نحو حفل توزيع جوائز الأوسكار في دورته الـ91 أكبر حدث سينمائي، المُقام على مسرح كوداك بمدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا. وتتميز نسخة هذا العام بكونها الأولى التي تقام دون مقدم رئيسي منذ عام 1989، إذ فضل القائمون على الحفل التخلي عن المقدم بعد انسحاب الممثل كيفن هارت، بسبب جدل بشأن تغريدات سابقة له اعتبرت "مسيئة للمثليين".