بالصور| إيميليا كلارك بفستان أرجواني في حفل الأوسكار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نيرمين الجلاد

أطلت النجمة إيميليا كلارك، على السجادة الحمراء بحفل توزيع جوائز الأوسكار الـ91، بفستان باللون الأرجواني الفاتح، مرصع بالكامل بفصوص صغيرة باللون الزهري، من العلامة الفرنسية Balmain.

وتميّز التصميم الكلاسيكي، بصيحه الكتف الواحد المرفوع، وكسرات بسيطة من بداية منطقة الصدر إلي منطقة الخصر، وأكملت الإطلالة بإكسسوارات ماسية، إذ اعتمدت أقراطا طويلة على شكل طاووس، وسوار ضخم من السوليتير، وخاتم ماسي في اليد الأخرى.

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وفضلت إيميليا تغير لون شعرها من الأشقر إلى اللون البني الكستنائي، واعتمدت تسريحة الشعر القصير المنسدل.

واختارت إيميليا كلارك، مكياجا قوى وناعم، وفضلت إبراز العين بالأسود الممزوج باللون الأرجواني الفاتح، وأحمر شفاه باللون البيري.

وتتجه أنظار العالم نحو حفل توزيع جوائز الأوسكار في دورته الـ91 أكبر حدث سينمائي، المُقام على مسرح كوداك بمدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا. وتتميز نسخة هذا العام بكونها الأولى التي تقام دون مقدم رئيسي منذ عام 1989، إذ فضل القائمون على الحفل التخلي عن المقدم بعد انسحاب الممثل كيفن هارت، بسبب جدل بشأن تغريدات سابقة له اعتبرت "مسيئة للمثليين".