كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 25 فبراير 2019 02:36 صباحاً - انجي بيومي عقب سامح شكري وزير الخارجية ، علي إساءة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للرئيس عبدالفتاح السيسي ، قائلا :” لن ننزلق إلي هذا المستوي”. وأضاف”شكري” في مداخلة هاتفية ببرنامج”الحكاية”المذاع علي فضائية”إم بي سي مصر”، أن الرئيس التركي تعمد إصدار هذه التصريحات المسيئة قبل عقد القمة العربية الأوروبية. وأوضح “شكري”، أن هذه التصريحات بها قدر من محاولة لفت الأنظار ، قائلا :” لن نتناول هذا الأمر أو نرد عليه ، لأننا منشغلين بما هو أهم بكثير من هذه الأحقاد”.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية عن تصريحات أردوغان: محاولة للفت الأنظار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على البشاير وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.