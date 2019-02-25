كهربا بعد واقعة البصق: جمهور الزمالك فوق راسي

كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 25 فبراير 2019 02:36 صباحاً - نشر محمود عبدالمنعم كهربا لاعب نادي زمالك عبر حسابه الرسمي على تويتر تويتة اعتذر فيها لجمهور نادي الزمالك بعدما قام بالبصق على بعض الجماهير في مدرجات برج العرب خلال مباراة فريقه أمام بترو أتلتيكو الأنجولي بالبطولة الكونفدرالية.
شاهد تويتة كهربا..
وقامت بعض جماهير الزمالك بسب كهربا جناح الفريق عقب خروجه من أرض الملعب خلال أحداث مباراة الفريق أمام بترو أتلتيكو الأنجولي في الجولة الثالثة من دور المجموعات بالكونفدرالية.
بدوره وقع أمير مرتضى، المشرف العام على فريق الكرة، عقوبة صارمة على اللاعب محمود عبدالمنعم كهربا، بعد اعتراضه على تبديله بمباراة بترو أتليتكو الأنجولي والبصق على الجماهير البيضاء.
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