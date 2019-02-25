وزير الخارجية: مصر تقوم بممارسة حقوقها المشروعة في حماية مواطنيها

كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 25 فبراير 2019 02:36 صباحاً - انجي بيومي
أكد سامح شكري وزير الخارجية، أن هناك تجني علي مصر من قبل مفوضية حقوق الإنسان الأممية ، بشأن تنفيذ حكم الإعدام في قتلة المستشار هشام بركات النائب العام .
وأضاف”شكري” في مداخلة هاتفية ببرنامج”الحكاية”المذاع علي فضائية”إم بي سي مصر”، أن هناك دول كثيرة تعتمد عقوبة الإعدام وهو أمر يتصل بثقافتها و دينها .
وأوضح”شكري”،أن مصر تقوم بممارسة حقوقها المشروعة في حماية مواطنيها،قائلا :” لا نجد مثل هذا الإستهداف عندما يتم تطبيق هذه العقوبة في دول أخري ، يجب إحترام تعدد الثقافات ، لا يمكن أن نصبح جميعا في قالب واحد يفرضه أي طرف”.
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