ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية الجولة السابعة والعشرين

كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 25 فبراير 2019 02:36 صباحاً - انتهت الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز، عصر الأحد، بتعادل فريقي ليفربول ومانشستر يونايتد بدون أهداف في ديربي شمال غرب لندن.

تلك الجولة بدأها السيتي في العاشر من فبراير الماضي، بفوزه على تشيلسي بستة أهداف نظيفة، واستكملت مباريات الجولة يوم الجمعة الماضي بفوز وست هام بثلاثة أهداف لهدف على فولهام، وسحق واتفورد نظيره كارديف بخمسة أهداف.

وتعثر فريق توتنهام أمام فريق بيرنلي، حيث خسر بهدفين لهدف، بينما تمكن آرسنال من الفوز على ساوثهامبتون بهدفين.

وإليكم ترتيب الدوري الإنجليزي 2018-2019 بعد انتهاء الجولة السابعة والعشرين:

1 ليفربول 66 نقطة.

2 مانشستر سيتي65 نقطة.

3 توتنهام 60 نقطة.

4 آرسنال 53 نقطة.

5 مانشستر يونايتد 52 نقطة.

6 تشيلسي 50 نقطة.

7 واتفورد 40 نقطة.

8 وولفرهامبتون 40 نقطة.

Advertisements

9 وست هام يونايتد 36 نقطة.

10 بورنموث 34 نقطة.

11 إيفرتون 33 نقطة.

12 ليستر سيتي 32 نقطة.

13 كريستال بالاس 30 نقطة.

14 بيرنلي 30 نقطة.

15 نيوكاسل يونايتد 28 نقطة.

16 برايتون 27 نقطة.

17 كارديف 25 نقطة.

18 ساوثهامبتون 24 نقطة.

19 فولهام 17 نقطة.

20 هدرسفيلد 11 نقطة.