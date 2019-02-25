الأوسكار 2019.. ريجنا كينج تطل بالأبيض علي الريد كاربت بحفل الأوسكار ال91

كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 25 فبراير 2019 02:36 صباحاً - اختارت الممثلة الامريكية ريجنا كينج اللون الأبيض لتظهر به في حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ 91، تمهيدا للاحتفال الليلية بجائزة أفضل ممثلة دور ثان التي تعد هي الأقرب للفوز بها.

تنافس ريجنا عن دورها المميز في فيلم If Beale Street Could Talk، الذي حصدت عنه عدة جوائز هامة.

ويشارك في تقديم حفل الأوسكار العشرات من نجوم ونجمات هوليوود دون وجود مقدم رئيسي للحفل بعد انسحاب الممثل الأمريكي كيفين هارت منهم بري لارسون، هيلين ميرين، جينفير لوبيز، سيرينا ويليمز، مايكل بي جوردن، إليزا فيشر، سارة بولسون، ميليسا مكارثي، جايسون موموا، صامويل جاكسوت، إيميلا كلاريك، تشادويك بوسمان، خافيير باردم، تشارلز ثيرون، جاري اولادمان وسام روكويل”.