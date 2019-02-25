الأوسكار 2019.. بث مباشر لحفل توزيع الأوسكار ال91

كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 25 فبراير 2019 02:36 صباحاً -

بدأ عدد كبير من نجوم الفن والغناء حول العالم في التوافد على حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2019 والمقام بهوليود.

وتعتبر جائزة الأوسكار هي أرفع جائزة فنية في العالم وتحظى باهتمام إعلامي كبير.

ومن المقرر أن ينطلق حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ19 على مسرح “دولبي” بمدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا بما يوافق الساعة الثالثة من فجر اليوم الإثنين.