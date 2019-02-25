بالصور| في عيد ميلاده.. ميدو يتعرض لانتقادات بسبب ملابس زوجته

انتقادات لاذعة، طالت أحمد حسام ميدو لاعب نادي الزمالك السابق، والمدير الفني لنادي الوحدة السعودي، بعد نشره صورة تجمعه بزوجته يسرا الليثي، خلال احتفاله أمس بعيد ميلاده، عبر "تويتر" و"إنستجرام".

وظهر ميدو بإطلالة "سمارت كاجوال"، محتضنا زوجته، التي ارتدت أزياء قصيرة، ما تسبب في هجوم بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي عليه بسبب إطلالتها، من بين التعليقات: "أنت أزاي راجل كده"، و"فرحان وهى جنبك باللبس ده"، و"الصورة مش حلوة"، في ظل وجود العديد من التعليقات، الرافضة لذلك الهجوم، واصفين فاعليه بـ"المتنمرين"، مؤكدين أن ما فعله لاعب نادي الزمالك الأسبق من نشر صورة لزوجته، يعد "حرية شخصية".

وتجاهل "ميدو" التعليقات، كما لم يحذف المنشور نفسه، فيما تستمر زوجته في نشر جزء من الاحتفال بعيد ميلاد زوجها عبر خاصية "أستوري" على حسابها عبر "إنستجرام".

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