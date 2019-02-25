شريف مدكور ينتقد فتيات بالحجاب: "الإسلام السياسي أصاب مجتمعاتنا بشيزوفرانيا"

انتقد الإعلامي شريف مدكور، عبر حسابه الشخصي، على موقع الواصل الاجتماعي "فيسبوك" ملابس بعض الفتيات المُحجبات واللاتي يظهرن خلالها ببناطيل "ضيقة" مع الحجاب.

وأعاد "مدكور" نشر الصورة من حساب إحدى صديقاته، تدعى "نادية الديب"، والتي أظهرت مُفارقة بين بعض االفتيات بين فترات زمانية بعيدة، وبين وقتنا الحالي، حيث ظهرت الفتيات بالصورة القديمة، وهن يرتدين فساتين، متوسطة الطول ومنفوشة قليلًا، في حين ظهرا الأخريات ترتديان بناطيل "ضيقة" مع الحجاب.

وأُرفق الصورة بالتعليق الآتي: "أي الملابس أكثر احتشامًا، وأناقة للإسلام؟.. الإسلام السياسي أصاب مجتمعاتنا بشيزوفرانيا الأخلاق".

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