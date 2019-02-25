منة شلبي: "اتعرضت للتنمر عشان أمي راقصة"

قالت الفنانة منة شلبي، إنها تعرضت للتنمر في بداية مسيرتها الفنية كون أن والدتها راقصة شرقية، مضيفة: "كنت بعاني من التنمر عشان أمي راقصة شرقية وأنا كمان كنت سمينة".

وأضافت "شلبي"، خلال حوارها في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، على قناة "TEN": "واجهت التنمر ده بكل قوة، وسبب أي شيء كويس في شخصيتي يرجع الفضل فيه لتربية أمي".

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