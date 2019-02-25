بالصور| كونستانس وو تخطف الأنظار بإطلالة صفراء في حفل الأوسكار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز حسن:

أطلت الفنانة الأمريكية كونستانس وو، بفستان أصفر لامع، في حفل توزيع جوائز الأوسكار في دورته الـ91 والمعروفة باسم جائزة الأكاديمية Academy Award.

التقطت الكاميرات النجمة مونستانس وو سريعًا في أول ظهور لها خلال الحفل، إذ ارتدت فستانًا من دار أزياء Versace الإيطالية، جعلها تبدو كالأميرات، وأضاف لها بريقا وجاذبية، وتميز الفستان المصنوع من خامة الشيفون، باللون الأصفر الفاتح ممذوج في بطانته اللون الأبيض، عاري الأكتاف، بفتحة صدر على شكل V، حذائها بإمضاء Neil Rodgers.

ونسقت مع الفستان مكياج بسيط وهادئ، وكذلك مجوهراتها بسيطة من مجموعة Swarovski، واختارت أن تكون قصة الشعر على شكل "ديل حصان".

ويشهد الحفل هذا العام العديد من التحديات، خاصة أن الحفل دون مقدم رئيسي للفقرات لأول مرة منذ 30 عامًا، بالإضافة إلى انخفاض نسب المشاهدة الذي يطارد الأكاديمية منذ سنوات.