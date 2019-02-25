بالصور- أبرز 12 إطلالة من اللحظات الأولى في حفل الأوسكار 2019

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة نافع

بدأت فعاليات حفل توزيع جوائز الأوسكار الواحد والتسعين في الساعات الأولى من فجر اليوم، بحضور العديد من نجوم هوليوود والعالم، وذلك على مسرح كوداك، لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة.

تقع الأنظار على عالم الموضة والأزياء المتواجد على السجادة الحمراء من أشهر مصممي وبيوت الأزياء العالمية، وجاءت بعض التصميمات موفّقة، والبعض الآخر غير مناسبة على الإطلاق.

ومن أشهر الحاضرين بقوة على السجادة الحمراء بإطلالات لقطتها الكاميرات في اللحظات الأولى من الحفل، العارضة آشيلي جرام، والممثلة الأمريكية أماندلا ستنبيرج، والنجمة الأمريكية إليزه فيشر.

جمع لكم "لايف ستايل الخليج 365" أبرز الإطلالات التي جاءت في اللحظات الأولى في حفل توزيع جوائز الأوسكار، بحسب ما جاء في صحيفة "Metro" البريطانية، في الألبوم المرفق بالأعلى.