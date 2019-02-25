الأمير هاري يتعرض لموقف مُحرج في الدار البيضاء

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-

زار دوق ساسكس الأمير هاري، وزوجته ميجان ماركل، الأحد، مدرسة داخلية في جبال أطلس في ضواحي مدينة مراكش وسط المغرب، لكن هاري ربما يواجه صعوبات في التواصل مع طالبات المدرسة هناك، حسب موقع "سكاي نيوز".

وذكرت صحيفة "التايمز" البريطانية أن الأمير هاري لا يجيد اللغة الفرنسية التي تتحدثها طالبات المدرسة، الأمر الذي قد يضعه في "ورطة" الرد على استفسارات من سيقابلنهن من المعلمات والطالبات.

وأثيرت مشكلة الأمير هاري في التحدث باللغة الفرنسية، بعد إصراره هو وزوجته ميجان ماركل على الحديث إلى طالبات المدرسة في قرية أسني، بلغة يفهمنها، بحسب الصحيفة.

ووصفت الصحيفة لغة هاري الفرنسية بأنها "مبتدئة"، إذ سيحتاج على الأرجح إلى مترجم للتواصل مع الطالبات والمعلمات، في حين أن زوجته ماركل تجيد التحدث بالفرنسية، بالإضافة إلى الإسبانية.

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ويلتقي الأمير هاري وزوجته ماركل بعدد من الفتيات والمعلمات في مدرسة داخلية في قرية أسني، تديرها مؤسسة "التعليم للجميع" غير الحكومية، وفق ما ذكرت وسائل إعلام مغربية محلية.

وتأتي زيارة الأمير هاري وزوجته ماركل لهذه المدرسة في إطار دعمهما للمرأة القروية، ومن المقرر أن يحضرا أيضا مباراة لكرة القدم هناك.

تجدر الإشارة إلى أن مؤسسة "التعليم للجميع" تبني مدارس داخلية لتقليل نسبة التسرب المدرسي في صفوف من تتراوح أعمارهن بين 12 و18 عاما.

وبدأ هاري زيارته إلى المغرب السبت وتستمر حتى الاثنين المقبل، حيث من المقرر أن يلتقي ملك المغرب محمد السادس، ورئيس الحكومة سعد الدين العثماني.