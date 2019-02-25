بالفيديو- ريا أبي راشد بـ"ستايل" الأميرات في حفل الأوسكار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة نافع

شاركت الإعلامية اللبنانية ريا أبي راشد جمهورها على صفحتها الخاصة بموقع "إنستجرام"، اللحظات الأولى من فعاليات حفل الأوسكار.

وينطلق بعد قليل حفل جوائز الأوسكار الواحد والتسعين Oscar 2019 والمعروفة باسم جائزة الأكاديمية Academy Award والتي تقدمها أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة، وسيُعرض على شاشة قناة ABC.

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"ريا" تألقت بفستان باللون الأزرق، تشبه الأميرات، وجاء التصميم دون أكمام، مطرز بالفصوص على الفستان بأكمله، منفوش ومتواجد بالتصميم صيحة الريش التي تعتبر موضة رائجة اعتدتها كثير من النجمات في إطلالتهم، التصميم من لمسات المصممة اللبنانية lamaaskari.

أما عن المكياج، فاعتمدت "ريا" على مكياج عيون ساحر وجذاب، واختارت أن يكون سموكي بدرجات البني الغامق والذي يكون مناسبًا لطبيعة الحفل، وأحمر شفاه بدرجات الفوشيا الفاتحة والتي تعتاد ريا على اختياره دائمًا، من خبيرة التجميل dominique-lerma.

وتزينت ريا إطلالتها بإكسسوارات من مصممة الإكسسوارات العالمية عزة فهمي لتكمل إطلالتها.