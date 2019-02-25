رحلات سياحية وجلسات علاج وشوكولاتة.. هدايا لجميع المرشحين لـ"الأوسكار"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء مؤمن

رغم أنَّ جميع المرشحين للفوز بجوائز الأوسكار لم يتمكنوا من العودة بجائزة إلًّا أنهم يحصدون الكثير من الهدايا، إذ ترفع أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة في حفلات الأوسكار شعار "الجميع فائزون".

وخلال ساعات قليلة، ينطلق حفل جوائز الأوسكار الواحد والتسعين Oscar 2019 والمعروفة باسم جائزة الأكاديمية Academy Award والتي تقدمها أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة، وسيُعرض على شاشة قناة ABC.

وفي الحفل يُتوج كل فنان بجائزة واحدة من فئات التمثيل والإخراج، غير أن جميع المرشحين يفوزون أيضًا بحقائب هدايا مقدمة من أشهر الماركات والشركات تحت رعاية شركة التّسويق "Distinctive Assets".

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"Distinctive Assets" تؤكد أن قيمة الهدايا ليس في ثمنها إنما للاحتفاء بمشاهير هوليوود ومكافأتهم على أعمالهم الفنية، إضافة إلى كونها دعاية للعلامات التجارية.

وشملت الهدايا، وفق ما ذكر موقع Tendencias الإسباني، رحلات سياحية إلى أيسلندا وكوستاريكا وجزر جالاباجوس، إضافة إلى قضاء أسبوع في أحد المنتجعات السياحية باليونان أو كاليفورنيا.

كما يحصل المرشحون على عشاء مميز لشخصين في أحد مطاعم المكسيك، أو جلسات علاجية من الفوبيا مع الخبيرة العالمية كاليوبي بارليس.

أما الهدايا الأخرى الأكثر تقليدية، فتشمل اشتراكًا في صحيفةWall Street Journal، وكتب وشموع وربطات العنق وحقائب اليد، ومجوهرات، وكذلك شوكولاتة، وصندوق تفاح شهريا لمدة عام، ومنتجات تجميل ومنتجات العناية بالأسنان والجلسات التدريبية الشخصية.