قبل انطلاق الدورة الجديدة.. مصصو العرب حاضرون دائما في "الأوسكار"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سارة ساويرس

واحدة من أهم المشاهد في حفلات توزيع الجوائز السينمائية خصوصًا "الأوسكار"، الحدث الأضخم والأهم، السجادة الحمراء وإطلالات الفنانين التي تبرز براعة المصممين.

وتنطلق بعد ساعات قليلة جوائز الأوسكار الواحد والتسعين Oscar 2019 والمعروفة باسم جائزة الأكاديمية Academy Award والتي تقدمها أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة، وسيُعرض على شاشة قناة ABC.

واستطاع عدد من مصممي الأزياء العرب إثبات وجودهم في حفلات الأوسكار بعد أن نجحت تصميماتهم في خطف الأنظار وإشادة النقاد على السجادة الحمراء خلال الدورات السابقة.

ودخلت تجهيزات حفل العام الجاري في دورته النهائية، ومن المتوقع حضور قوي لمصممين عرب على السجادة الحمراء، بعد أن وضعوا بصمتهم خلال السنوات الماضية باعتماد بعض نجمات هوليود تصميماتهم.

"الخليج 365" يرصد في التقرير أبرز المصممين العرب الذي حضرت تصميماتهم على السجادة الحمراء خلال حفلات الأوسكار الماضية والمتوقع حضورها خلال الدورة التي تنطلق خلال ساعات:

زهير مراد:

اشتهر زهير مراد بتصميماته لنجمات هوليوود، حيث يضع لمساته الجمالية على فساتين المشاهير ليتألقن في أفضل صورة، كما يحظى بشهرة واسعة بين النجمات العربية، خاصة في مسقط رأسه لبنان.

ومن أبرز النجمات اللاتي اعتمدن تصميماته جنيفر لوبيز، وسيلينا جوميز، ومايلي سايرس، وكيم كاردشيان، وباريس هيلتون.

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إيلي صعب:

مصمم أزياء لبناني، اختار دراسة الأزياء وهو في سن صغيرة، حيث كان عمره 17 عامًا في باريس، لم يعرف حينها أنه سيكون من أوائل المصممين العرب الذي سيرسم الموضة في هوليوود، حيث الأوسكار، أشهر حفل توزيع الجوائز السينمائية والفنية.

البداية كانت عام 2002، حيث أطلت الممثلة هالي بيري بفستان من إبداع إيلي صعب في حفل جوائز الأوسكار، وكانت الأنظار حولها، حيث فازت بجائزة أفضل ممثلة، ومنها جاءت انطلاقته، وأصبح يصمم لكثير من النجمات في هوليوود بل والعالم، كما صمم فستانًا لأنجيلينا جولي الذي أطلت به في حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ86 في مارس 2014، وعدد من نجمات هوليوود منهم: كريستين ستيوارت، مارلوبتوب، ريهانا، كاتي بيري، إنجلينا جولي، نيكول كيدمان، بيونسيه.

يوسف الجسمي:

استطاع مصمم الأزياء الخليجي يوسف الجسمي، رغم صغر سنه، أن يعتلي بتصميماته المنصات العالمية، واختار اسم "فيونكة" كبداية لعلامته في عالم الأزياء والفساتين، ومنها انطلق في عالم الأزياء والموضة، حتى أصبحت أشهر النجمات ترتدى من أزيائه، من بينهم ليدي جاجا، وباريس هيلتون، تايلور سويفت، جنيفر لوبيز.

وشارك "جسميكو"، وهو اسم الشهرة الذي عُرف به، في المهرجانات العالمية منها حفل توزيع جوائز "جرامى" و"الأوسكار".

ريم عكرا:

رسخت مصممة الأزياء اللبنانية ريم عكرا، مكانة واضحة لها في عالم الأزياء والموضة، وهي بجانب موهبتها درست الأزياء في معهد الأزياء والتكنولوجيا في مدينة نيويورك، كما شغلت مناصب هامة في هذا المجال، منها عضو في مجلس مصممي الأزياء في أمريكا، ومجلس الزفاف في أمريكا، والمجلس الاستشاري الدولي للجامعة الأمريكية في بيروت.

وارتدت من ازيائها كل من أنجلينا جولي، تايلور سويفت، جنيفر لوبيز، بيونسيه، هالي بيري وسيلينا جوميز، واكتسبت شهرتها الواسعة حينما شاركت في حفل أوسكار 2018 من خلال فستان الفائزة "أليسون جانى"، التي فازت كأفضل ممثلة مساعدة عن دورها فى فيلم tonya .

جورج شقرا:

واحد من أبرز مصممي الأزياء الذين لمعت أسمائهم في عالم الموضة، وهو جورج شقرا، المصمم اللبناني، درس التصميم والديكور في كندا، وعُرف بقصات الفساتين الأنثوية، وبدأ جورج شقرا شهرته العالمية، في عام 2006، حيث عكف على تصاميم أزياء فيلم "الشيطان يرتدي" بمشاركة النجمات، ميريل ستريب، وآن هاثاواي، الذي تم ترشيحه لجوائز الأوسكار.