بالصور| جلسة تصوير جديدة لملكة جمال مصر بفستان زفاف

خضعت ريم رأفت، ملكة جمال مصر 2018، لجلسة تصوير جديدة، بعدسة محمود عاشور، بفستان زفاف أبيض، بتوقيع مصمم الأزياء المصري، أحمد عبد الله.

ونشر "عبد الله" اليوم الأحد، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صور الأخيرة، التي تألقت بفستان "كاب" بسيط، وله حزام ستان بنفس اللون من الخصر، مع طرحة من التُل، مُطعمة ببعض الفراشات البارزة.

كما اعتمدت على تسريحة شعر كلاسيكية بتوقيع محمود عامر، ومكياج سموكي لسالي مصطفى.

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وكانت لجنة تحكيم مسابقة ملكة جمال مصر، بأكتوبر الماضي، منحت المتسابقة ريم رأفت، لقب ملكة جمال مصر 2018.

وحصلت رانيا أيمن على لقب الوصيفة الأولى، بينما حصلت شروق شريف على الوصيفة الثانية، وحصلت حبيبة عمر على الوصيفة الثالثة، ورويدا قاسم على لقب الوصيفة الرابعة.

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