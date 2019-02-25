عقب وفاتها.. صورة وحيدة تجمع مصطفى خاطر بوالدته

توفت والدة الفنان مصطفى خاطر، اليوم، بعد صراع مع المرض.

وكان الفنان إيهاب فهمي أعلن نبأ الوفاة، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مؤكدا أن "خاطر" سيتلقى عزاء والدته، الثلاثاء المقبل، بمسجد الشرطة في الشيخ زايد.

وكان "خاطر" لم يظهر مع والدته في كثير من الصور، خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، فكان الظهور الوحيد لها معه، بعيد الأم الماضي، بعدما نشر صورته وهو يقبل يداها، مُعلقًا: "ربنا يخليكي ليا يا ست الحبايب وميحرمنيش منك ابدًا.. كل خطوة وكل نجاح هو دعاكي ليا.. ربنا يديكي الصحة والعافية".

وأعاد "خاطر" نشر نفس الصورة اليوم ليعلن وفاتها قائلًا: "امي في ذمه الله".

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