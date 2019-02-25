عقب 7 سنوات على رحيلها.. الكشف عن سبب وفاة "دونا سمر"

كشف كبير علماء الأمراض في الولايات المتحدة، "مايكل هانتر" عن سبب وفاة ملكة الديسكو "دونا سمر"، عقب مرور حوالي 7 سنوات على رحيلها، موضحًا أن السبب كان إصابتها بسرطان الرئة بسبب التدخين المفرط، فضلًا عن التاريخ الوراثي لعائلتها.
وأضاف "هانتر" خلال حلقته من سلسلة "The Last Hours Of" التلفزيونية، أن أصدقاء ملكة الديسكو، زعموا عقب وفاتها، أن السبب هو إصابتها بالسرطان، بعد استنشاقها الدخان والأبخرة نتيجة تدمير مركز التجارة العالمي في عام 2001، والواقع بالقرب من منزلها.
وأشار الطبيب إلى إن السرطان انتشر بجسدها قبل سبعة أشهر من وفاتها فقط، مؤكدًا أن سرطان الرئة هو أيضًا، السبب في وفاة والدة المغنية وشقيقتها الصغرى.
يُذكر أن دونا سمر، توفيت في مايو عام 2012، عن عمر يناهز 63 عامًا.
"دونا سمر"، مغنية وشاعرة وفنانة أمريكية، ولدت باسم "لا دونا أدريان جانيس"، واكتسبت شهرة واسعة في السبعينات، ولقبت "بملكة الديسكو".
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