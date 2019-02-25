الامارات | هاري وميغان في المغرب.. والطهو والحنّاء على جدول الزيارة

شكرا لقرائتكم خبر عن هاري وميغان في المغرب.. والطهو والحنّاء على جدول الزيارة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - الأمير هاري وزوجته ميغن لدى وصولهما إلى مطار الدار البيضاء ا ف ب

وصل الأمير هاري وزوجته ميغان، الليلة قبل الماضية، إلى الدار البيضاء، في آخر رحلة رسمية لهما إلى الخارج قبل ولادة طفلهما، المرتقبة في الربيع.

واعتُمدت «آلية طبية» خاصة لمواكبة الأنشطة المختلفة للممثلة الأميركية السابقة في إحدى بلدات الأطلس الجبلية، صباح أمس، ثم في العاصمة الرباط، وفق ما أفادت مصادر مطلعة على ترتيبات الزيارة.

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وتأتي هذه الزيارة، الممتدة على يومين، بطلب من الملكة إليزابيث الثانية.

وينوي هاري وميغان مناقشة مسائل متعدّدة خلال زيارتهما، من قبيل وضع المرأة في المملكة، وتعليم الفتيات، ودمج ذوي الإعاقة في المجتمع، وفق ما جاء في البرنامج الرسمي لهذه الفعاليات، الذي تضمّن أيضاً جلسة طهو وأخرى للتزين بالحنّاء.

وقال السفير البريطاني في المغرب، توماس رايلي، في مقابلة مع محطة «2 ام» إن زيارة دوق ودوقة ساسكس «تندرج في سياق تعزيز التعاون المغربي - البريطاني، والنهوض بالتربية والمساواة بين الجنسين، من خلال زيارات لمؤسسات مدرسية ولقاءات مع شباب». ومن المزمع أن يغادر هاري وميغان المملكة، صباح غد، بعد لقاء مع أفراد من العائلة الملكية في الرباط.