الامارات | «جزيرة العلم» تدرّب الأطفال على التزلّج بالعجلات

شكرا لقرائتكم خبر عن «جزيرة العلم» تدرّب الأطفال على التزلّج بالعجلات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تقدّم جزيرة العلم، الوجهة السياحية والوطنية في إمارة الشارقة، دورات تدريبية تهدف الى تعليم الأطفال بين سنتين إلى 15 سنة، مهارات جديدة في التزلج بالعجلات في أجواء تجمع بين المرح والمتعة، وتلتزم بأعلى معايير السلامة.

وتقام دروس التزلّج بالعجلات يومي الجمعة والسبت من الساعة 5:30 إلى 6:30 مساءً، وتستمر حتى الأول من أبريل المقبل، بالتعاون مع «مركز روك سبورتس الرياضي»، المتخصص في التدريب على التزلج بالعجلات، وتتيح الجزيرة للأطفال المشاركين بعد الانتهاء من التدريب، فرصة الاستمتاع مع عائلاتهم وأصدقائهم بالوجبات الخفيفة والمرطبات المتنوعة.