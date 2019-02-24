“الديهى”: إقرار دورية انعقاد القمة “العربية الأوروبية” كل 3 سنوات

كتب ياسر ابراهيم - الأحد 24 فبراير 2019 11:36 مساءً - معتز عوض

كشف الإعلامي نشأت الديهي، عن أهم التوصيات التي أسفرت عنها الجلسة الافتتاحية للقمة العربية الأوروبية.

وأكد “الديهي”، مقدم برنامج “بالورقة والقلم”، المذاع عبر فضائية “ten”، اليوم الأحد، أنه تم إقرار دورية القمة العربية الأوروبية كل 3 سنوات.

وأوضح “الديهي”، أن القمة القادمة ستكون عام 2022 بمدينة بروكسيل، مشيرًا إلى أنه سيتم التأكيد خلالها على أهمية التعاون في مجالي الإرهاب والهجرة غير الشرعية.