شاهد لقطة الموسم – حارس تشيلسي يرفض التبديل أمام السيتي

كتب ياسر ابراهيم - الأحد 24 فبراير 2019 11:36 مساءً - فقد المدرب الإيطالي “ماورويسو ساري” المدير الفني لنادي تشيلسي، صوابه بسبب حارس مرمى فريقه “كيبا أريزابالاجا”، خلال نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية. ويتواجه الفريقان على ملعب “ويمبلي”، في نهائي كأس الرابطة. وفي الدقيقة 129، توقفت المباراة من أجل تبديل تشيلسي، ولكن التغيير لم يتم، حيث أراد “ساري” إخراج “كيبا”؛ وإقحام “ويلي كاباييرو” بدلًا منه؛ ليحرس مرمى البلوز قبل ركلات الجزاء، لكن الحارس الإسباني رفض. وانفعل المدرب الإيطالي بشدة على “كيبا” وحاول المدافع الألماني “أنطونيو رودريجر” تهدئته.

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