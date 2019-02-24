بالفيديو| ميجان ماركل ترسم "الحناء" في المغرب

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية البريطانية عبر "تويتر"، مقطع فيديو جديد، يرصد ممارسة الدوقة ميجان ماركل، لأحد التقاليد العربية، خلال زيارتها لدولة المغرب.

وظهر بمقطع الفيديو، الذي لا يتجاوز الدقيقة، جلوس فتاة ترتدي ملابس تقليدية، بالقرب من الأميرة هاري وزوجته الدوقة، خلال رسمها على يد الأخيرة بالحناء.

وعلقت "وزارة الخارجية البريطانية"، على مقطع الفيديو: "رسم الحنّاء على يدي دوقة ساسكس، خلال الزيارة الملكية إلى بلدة أسني، على سفوح جبال أطلس في المغرب".

وتفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع الفيديو الذي حصد آلاف الإعجابات والتعليقات، التي وصفت موافقة "ماركل" على الرسم بالحناء بــ"تصرف ذكي"، للتودد للشعب المغربي.

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يشار إلى أن الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل، وصلا مساء السبت، لمدينة الدار البيضاء في آخر رحلاتهما الرسمية للخارج قبل الولادة المرتقبة لطفلهما في الربيع، فيما خُصص لماركل آلية طبية لمواكبة أنشطتها المختلفة في إحدى بلدات الأطلس الجبلية ثم في في العاصمة المغربية.

تأتي تلك الزيارة الممتدة لمدة يومين بطلب من الملكة إليزابيث الثانية، وهي تثير قلق بعض وسائل الإعلام البريطانية، التي اعتبرت أن المغرب "منطقة خطرة" وأن عاصمته "تشهد أعمال شغب"، بسبب التظاهرة التي شهدتها الرباط الأربعاء الماضي، من قبل المعلمين احتجاجا على ظروف عملهم وتخللها صدام مع الشرطة.

ومن المقرر أن يغادر هاري وميجان المملكة المغربية، صباح الثلاثاء، بعد لقاء مع أفراد من العائلة الملكية بعد ظهر الاثنين في العاصمة، الرباط.

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