أصابها السرطان وشوهها خطأ طبي.. سيدة تعيد بناء وجهها من جديد

كشفت امرأة نجت من سرطان الجلد كيف اضطر الأطباء لإعادة بناء وجهها بعد العثور على ورم فيما بدا وكأنه بقعة غير ضارة.

وخضعت البريطانية سيندي بيل، صاحبة الـ42 عامًا لعملية جراحية لإزالة سرطان الجلد الذي استقر داخل أنفها، على الرغم من أن الجراحين تمكنوا من إزالة الخطر، إلا أنهم اضطروا لإزالة جزء من فتحة الأنف وإعادة بناءها باستخدام الجلد من جبينها.

وبحسب ما ذكره موقع "ميرور"، اضطر الأطباء لفتح جزء من الأنف لإزالة الورم، ولكن تسبب ذلك في حدوث تشوهات في الوجه لحدوث خطأ طبي.

كانت العلامة الوحيدة الواضحة للورم الذي ينمو داخل وجهها عبارة عن قرحة صغيرة تبدو كأنها بقعة لا تلتئم.

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