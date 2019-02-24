بعد واقعة "مدينتي".. هكذا تحمي نفسك إذا هاجمك كلبا: "لا تبتسم أبدًا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: محمود المليجي

مقطع فيديو سجَّلته كاميرا مراقبة لافتراس كلبي حراسة أحد الأطفال بمدينتي شرق القاهرة، أثار حالة من السخط والغضب على مواقع التواصل الاجتماعي.

الفيديو الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الأحد، ولم يتجاوز مدة دقيقتين، أظهر الطفل يهرول هربًا من الكلبين قبل أن يجهما عليه ويقعرانه، وفي هذه الأثناء حضرت مالكة الكلب وحاولت تغطيه الطفل بالكامل للسيطرة على الموقف، لكنَّ الطفل محمد إيهاب سماحة لم يفلت منهما، وتلقى العلاج في المركز الطبي العالمي.

المشهد فرض سولًا حول الأمور التي يجب الاهتمام بها في تربية كلاب الحراسة وإجراءات الحصول على رخصة اصطحاب الكلاب، إضافة الطرق السليمة للإفلات من مهاجمة الكلاب. وهو ما أوضحه الدكتور سامي طه نقيب الأطباء البيطريين السابق في تصريحه لـ"الخليج 365":

عند تربية الكلاب يجب الاهتمام بما يلي:

1- الكلب إذا حمل فيروس السعار في لعابه قد يؤدي لوفاته؛ لذا التطعيم أمر حتمي.

2- أكثر حيوان معرض لمرض السُعار، لذا يجب الحرص في التعامل معه دائمًا، والخوف على حياة مربيه والآخرين حتى إذا كانت من أنواع الكلاب المُدللة كما تُعرف.

3-لا بد من ترخيص الكلاب وتعليق الرخصة في رقبتهم، مع وضع كمامة على فمهم لمنعهم من مهاجمة الآخرين.

4-يفضل تخصيص مكان للكلب خارج المنزل.

وعن إجراءات الحصول على رخصة الكلاب، يقول نقيب البيطريين السابق: "يصطحب المربي الكلب لأحد المراكز ويقوم بتطعيمه بلقاح ضد السعار، وهذا اللقاح يستمر لمدة عام وبعده سيحصل على رخصة وبطاقة تفيد بذلك".

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ولتفادي تعرضك لهجوم من الكلب عليك بالآتي:

1- إذا كنت تمر أمام كلاب، تجنب الابتسام إليهم، حيث إن ظهور الأسنان دليل على بداية الاستعداد للقتال.

2- لا تنظر مباشرة في عين الكلب، لأن ذلك يعتبر مزيدًا من الاستفزاز، ويجعل الحيوان أكثر شراسة.

3- لا تظهر الخوف، الكلاب تمتلك حاسة شم قوية قادرة على الشعور بخوفك، لذلك حاول أن تتمالك أعصابك.

4- غالبا ما يحاول الكلب حماية ممتلكاته، لذا لا تتعد على مكان الكلاب أو تحاول اللعب معه.

أما إذا كان الكلب اتخذ وضعية الاستعداد، وبدأ بالفعل في الهجوم عليك، في تلك الحالة تجنب الآتي:

1-لا تركض، لأن الجري سيشعل غريزة المطاردة لدى الكلب، وسيكون الألم أكبر.

2- لا تحاول إعطاء ظهرك للكلب، لأن ذلك يثير شراسته بشكل أكبر.