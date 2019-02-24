غسل الدواجن لا يقضي على البكتيريا.. احذر هذه العادة

محمد اسماعيل - القاهرة - يعتاد البعض على غسل اللحوم البيضاء قبل طهيها للتخلص من البيكتريا والميكروبات الموجودة بها، لكن مالغريب أن غسل الدواجن قد يأتي بنتائج عكسية فبدل أن تساعد في القضاء على الجراثيم، تساهم في انتشارها، كيف يحدث ذلك؟
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