احذر هذا التصرف الخطير أثناء السفر جوًا

محمد اسماعيل - القاهرة - عادة ما يتسابق الركاب على النزول من الطائرة فور وصولها إلى وجهتها، فيفكون أحزمة الأمان، ويبادرون بإنزال أغراضهم من مقصورة الأمتعة فوق المقاعد، دون أن يعرفوا خطورة مثل هذا التصرف.

وقال الطيار باتريك سميث في كتابه "كوكبيت كونفيدينشال": "في العديد من حالات الطوارئ، شوهد الكثير من الركاب وهم يخرجون ومعهم قطع من الأمتعة الثقيلة. وهذا أمر قد يعيق عملية الإخلاء ويجعلها أكثر صعوبة، وقد يؤدي سقوطها أثناء تسارع الناس للخروج من الطائرة، إلى إعاقة الآخرين وتعريض حياتهم للخطر"، بحسب ما نقل "24" الإماراتي عن صحيفة "ستار" البريطانية.

ووجه سميث نصيحة للركاب قائلاً: " اترك مقتنياتك وخاصة الثقيلة منها، فور الإعلان عن تعرض الطائرة لحالة طارئة، فلا شيء يستحق أن تخاطر بحياتك وحياة الآخرين من أجله".