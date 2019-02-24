انت الان تتابع تفاصيل خبر شرطة فيتنام تحتجز شبيهَي كيم وترامب قبيل قمة هانوي والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 24 فبراير 2019 09:47 مساءً - احتجزت الشرطة الفيتنامية بشكل مؤقت شبيهي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، قبيل ثاني قمة تجمع الزعيمين، تنظم في العاصمة هانوي الأسبوع المقبل.

وأكد شبيه الزعيم الكوري، المدعو هوارد إكس، وهو أسترالي من أصول صينية، على حسابه في "فيسبوك"، أنه وزميله الكندي راسيل وايت، الشبيه لسيد البيت الأبيض، استجوبهما لنحو ثلاث ساعات 15 ضابطاً في الشرطة الفيتنامية، حيث وجه إليهما تهديد بالترحيل من البلاد، بحسب ما ذكرت "روسيا اليوم"، الأحد.

وأوضح الناشط هوارد إكس أن عناصر الشرطة استجوبوه هو وزميله راسيل وايت، بعد مقابلة أجراها معهما التلفزيون المحلي.

وأكد شبيه كيم أن الشرطة حذرته وزميله من أن العاصمة الفيتنامية تمر بـ"مرحلة حساسة للغاية"، في ظل القمة المقبلة، وطالبتهما بوقف نشاطهما هذا؛ بحجة أنه يسفر عن "اضطرابات".

وأشارت الشرطة إلى أن عمل هؤلاء الناشطَين الأجنبيين قد يهددا أمن الرئيسين الأمريكي والكوري الشمالي نفسيهما، لأن "لدى هذين الرئيسين كثيراً من الأعداء".

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وبعد اعتراض جديد من قبل هوارد إكس هدد أحد ضباط الشرطة بترحيله من البلاد، تحت ذريعة أن الشركة السياحية التي نظمت رحلته خالفت المعايير السارية في فيتنام، وأنه ليس من حق الشبيهين إجراء مقابلات مع وسائل إعلام دون موافقة حكومة هانوي.

وقال الضابط إنه يحتاج إلى التشاور مع قيادته لتقرير ما إذا كان سيتم ترحيل الناشطين، ولكن وافقت الشرطة في نهاية المطاف على الإفراج عن الناشطين ونُقلا إلى فندقهما بسيارة الشرطة، لكن ذلك بعد أن وقّعا على وثيقة مكتوبة باللغة الفيتنامية يتعهدان فيها بالامتناع عن الإدلاء بتصريحات صحفية وعن مواصلة حملاتهما، وكذلك بعدم مغادرة فندقهما حتى نهاية القمة الأمريكية الكورية الشمالية في هانوي.

لكن على الرغم من هذه الإجراءات أعلن جميع ضباط الأمن بعد الاستجواب رغبتهم في التقاط صور مع الشبيهين، وأعربوا عن إعجابهم بهما.

وامتنع التلفزيون المحلي عن بث مقابلة أجريت مع "الشبيهين".

من جانبه، أكد وايت بدوره احتجازه المؤقت واستجوابه، إذ قال في حديث إلى وكالة الصحافة الفرنسية، يوم السبت، إن مسؤولين فيتناميين هددوه وزميله بطردهما من البلاد إذا لم يوقفا حملاتهما.

وسبق أن استجوبت سلطات سنغافورة الشبيهين خلال أول قمة بين ترامب وكيم عقدت هناك شهر يونيو الماضي.