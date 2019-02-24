بصورة عائلية وعبارة رومانسية.. وليد سليمان يحتفل بعيد ميلاد زوجته

بصورة وعبارة رومانسية، احتفل لاعب النادي الأهلي وليد سليمان بعيد ميلاد زوجته "ياسمين"، عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وقال "سليمان": "كل سنة وأنتي طيبة يا قلبي.. وعقبال مليون.. وربنا يخليكي ليا يار"، مرفقًا صورة عائلية تجمعه بزوجته ونجليه.

وتفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع التهنئة، التي حصدت آلاف تسجيلات الإعجاب والتعليقات، متمنين لهما حياة سعيدة.

يشار إلى أن وليد سليمان أعلن منذ أسابيع، تراجعه عن قرار الاعتزال الدولي، الذي اتخذه خلال الفترة الماضية.

Advertisements

وقال "سليمان"، خلال تصريحات تلفزيونية: "أنا تحت أمر المنتخب الوطني في أي وقت، وتمثيل المنتخب حلم لأي لاعب"، مضيفا : "اتخذت قرار الاعتزال الدولي تحت ضغوط، كنت أقدم مستوى جيد، ولم أنضم لصفوف المنتخب دون سبب واضح، وهذا جعلني أتخذ قرار الاعتزال".

​